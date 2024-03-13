В 2023 году доходность активов в этом драгоценном металле составляла до 15% годовых в долларах. Россияне купили 95 тонн слитков золота, такой же спрос сохранится и в этом году.

В 2023 году доходность активов в этом драгоценном металле составляла до 15% годовых в долларах. Россияне купили 95 тонн слитков золота, такой же спрос сохранится и в этом году.

Россельхозбанк предлагает своим клиентам надежный и простой способ диверсифицировать вложения - приобрести золотые слитки, а также инвестиционные золотые монеты. Такой инструмент позволит снизить риски и в долгосрочной перспективе может обеспечить доходность, превышающую средневзвешенные предложения по классическим депозитам.

Все представленное в банке золото имеет наивысшую 999 пробу, что гарантирует максимальную чистоту металла и высокое качество исполнения.

Для клиентов доступны золотые слитки весом от 1 грамма до 1 килограмма. По статистике, чаще всего омичи интересуются золотыми слитками весом 50 и 100 граммов. Желающие также могут приобрести и серебряные слитки от 50 граммов до 1 килограмма. Важным положительным моментом для будущих обладателей слитков является освобождение физических лиц от уплаты НДС в размере 20% на покупку. Данный закон вступил в силу в 2022 году.

Наиболее популярными инвестиционными золотыми монетами в регионе являются «Червонец» номиналом 10 рублей и «Победоносец» номиналами 25, 50, 100 и 200 рублей. В случае с «Победоносцем» вес изделия варьируется от 3,11 до 31,1 граммов.

Монеты можно приобрести в любом дополнительном офисе РСХБ на территории Омской области, а также на сайте coins.rshb.ru, где есть удобная витрина по всем инвестиционным и памятным монетам и выложены актуальные предложения по слиткам.

– Вложение в золото – это хорошая альтернатива привычным банковским вкладам или покупке наличной валюты, – говорит начальник службы операций на финансовых рынках Омского филиала РСХБ Олег Иванов. – Известно, что диверсификация вложений помогает уменьшать риски и повышает шансы получить максимальную доходность в долгосрочном периоде. Россельхозбанк предлагает различные варианты для инвестиций в драгоценные металлы – от слитков и инвестиционных монет до открытия банковских счетов в золоте, серебре, платине или палладии. Широкий ассортимент позволяет любому клиенту вкладывать в драгоценные металлы в зависимости от своих целей и возможностей.

Приобрести золото в слитках и инвестиционные монеты можно в следующих офисах Россельхозбанка:

• Омск, ул. Фрунзе, д. 52

• Омск, ул. Маяковского, д. 16

• Омск, пр-т К. Маркса, д. 15

• Омск, пр-т К. Маркса, д. 87

• Омск, 70 лет Октября, д. 26

• Омск, пр-т Мира, д. 29

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