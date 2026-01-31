«Жена вам это припомнит»: омичам не советуют брать ювелирку с выращенными бриллиантами

Несмотря на рост цен, украшения покупает каждый седьмой житель России.

Сегодня, 31 января, отмечается Международный день ювелира. В Омске около 90 компаний и мастеров занимаются украшениями, они делают статусные аксессуары и создают настоящие произведения искусства в единственном экземпляре.

Прошедший год стал для этой отрасли решающим в части обеспечения защиты прав потребителей от подделок и контрафакта. Рынок продемонстрировал стабильность, в России было произведено 24 млн ювелирных изделий, которые были приобретены каждым седьмым жителем страны.

В 2026 году откроют ювелирный маркетплейс, заработает новая нормативная база по подтверждению характеристик всех ввозимых товаров этого сегмента, цены на драгметаллы и камни будут расти. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказали представители регулятора и профессионального сообщества. Ювелиры также посоветовали россиянам покупать только натуральные изделия, поскольку синтетика не имеет инвестиционной ценности.

Звоните в полицию

Сейчас любой покупатель может быть уверен, что ювелирное изделие является действительно подлинным и в нем содержится то, что написано на этикетке. Полный запрет на оборот немаркированных изделий введен с 1 сентября 2025 года. Наконец-то, потому что сделать это должны были еще четыре года назад.

– Если кто-то увидит товар без маркировки, то это хулиганство, и надо вызывать полицию, – отметил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

В конце 2025 года был подписан договор о взаимном признании пробирных клейм с Республикой Беларусь, эти товары допускаются на российский рынок без дополнительных проверок, аналогичный режим действует для российских изделий в Беларуси.

В других странах Евразийского экономического союза ювелирка также производится, но надзор за качеством там вызывает серьезные нарекания, и потому их продукция будет проверяться.

Ювелирный маркетплейс

Что касается импорта, то в 2026 году будет внедряться нормативная база по подтверждению характеристик всех ювелирных изделий, которые ввозятся в Россию. Для этого созданы три лаборатории (Пробирной палаты, Минфина и Гохрана). Коррупционные посягательства намерены купировать тем, что лаборатории будут выбираться случайным образом.

Для поддержки экспорта Минфин с Евразийским банком развития реализует проект ювелирного маркетплейса.

– Предполагается, что там будет доступ всех государств-участников ЕАС, то есть создадим, наконец, единый рынок, – заявил Алексей Моисеев. – У нас есть определенные проблемы с рядом государств с точки зрения их надзорных действий. И мы на этом этапе не готовы, конечно, допускать на свой рынок ювелирные изделия, которые производятся или якобы производятся в ряде этих стран, но мы с ними работаем.

Однако маркетплейс – это больше история про российского производителя и его продвижение на зарубежные рынки сбыта. Например, в Китай, Арабские Эмираты и страны Юго-Восточной Азии.

– Я считаю, что это, конечно, большой позор для всех нас. Российские ювелирные изделия абсолютно прекрасны, высочайшего мирового уровня, но так малоизвестны за рубежом, – отметил замминистра.

2026-й пройдет под знаком Карла Фаберже, 180-летие со дня рождения которого будет отмечаться повсеместно. Он слыл талантом, и сейчас это самый известный русский ювелир в мире. Кстати, в Омске хранятся произведения его фирмы – миниатюрные фигурки животных из камня, созданные в конце XIX – начале XX веков. Эти экспонаты представлены в Омском музее изобразительных искусств им. М. А. Врубеля в экспозиции «Золотая кладовая». Есть, например, слоник из бирюзы с рубиновыми глазами.

Фамильные драгоценности

Санкционного давления на ювелирку нет. Во-первых, в России остается значительный запас драгметаллов и бриллиантов, а во-вторых, поставки цветных камней не под запретом, и сырье едет в страну непрерывным потоком.

– Если вы хотите купить что-то, что будет у вас оставаться в семье, или молодой человек дарит девушке на свадьбу такое кольцо, то покупайте с натуральным бриллиантом. Потому что синтетика – это бижутерия. Пройдет 20 лет, ваша жена вам это припомнит и разведется с вами, если вы ей подарили синтетику, – сказал Алексей Моисеев.

Тем временем в Омске спрос на ювелирку с выращенными бриллиантами вырос в три раза, средний чек на такие украшения составил почти 55 тыс. рублей.

Покупать для инвестиций советуют золото, в последние годы растет спрос и на серебро. В 2025 году россияне приобрели 50 тонн золота, годом ранее это было 34 тонны. Люди побогаче приобретают слитки, а люди со средним уровнем достатка – монеты. Самая популярная – посвященная Георгию Победоносцу.