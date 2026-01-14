Стало известно, что предпочитают омичи «тяжелому люксу» в ювелирке

Кольца, серьги и подвески по-прежнему популярны как подарок близким и родным.

t.me/universus_neuro_bot

В Омске спрос на ювелирку с выращенными бриллиантами вырос в три раза, когда как средний чек на такие украшения составил почти 55 тысяч рублей.

Проанализирована динамика спроса на ювелирные украшения с выращенными бриллиантами за 2025 год, выяснилось, что продажи выросли в 2,6 раза по сравнению с предыдущим годом. Самый высокий рост у Казани – продажи увеличились в 4,8 раза, в Уфе – в 4 раза, Волгограде – в 3,9 раза, в Омске – в 3,3 раза и Новосибирске – в 3,2 раза.

Средний чек на украшения с выращенными бриллиантами в России составил 54 242 рубля.

Выбор в этом сегменте пал на кольца, серьги и подвески, а из металлов предпочитают белое и красное золото.