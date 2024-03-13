Омск-Информ
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·Общество

Архитекторы предложили сделать новый аэропорт тайным озером, которое никто никогда не видел. Здание хотят практически полностью сделать из стекла.

Пятая концепция строительства аэропорта Омск-Федорова носит название «Нужно взлететь – чтобы увидеть». Ее представило архитектурное бюро «Гора».

Основной идеей стала легенда о пяти озерах Омской области. Аэропорт предлагают сделать тем самым пятым озером – Потаенным, которого никто не видел. Основным элементом объема будет являться кровля. Чтобы пассажиры смотрели словно сквозь озерную воду, здание хотят сделать из стекла.

Ранее были представлены еще четыре концепции.

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·Общество

Архитекторы предложили сделать новый аэропорт тайным озером, которое никто никогда не видел. Здание хотят практически полностью сделать из стекла.

Пятая концепция строительства аэропорта Омск-Федорова носит название «Нужно взлететь – чтобы увидеть». Ее представило архитектурное бюро «Гора».

Основной идеей стала легенда о пяти озерах Омской области. Аэропорт предлагают сделать тем самым пятым озером – Потаенным, которого никто не видел. Основным элементом объема будет являться кровля. Чтобы пассажиры смотрели словно сквозь озерную воду, здание хотят сделать из стекла.

Ранее были представлены еще четыре концепции.

2328