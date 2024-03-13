Уже этим летом на Аллее олимпийских чемпионов появятся шесть новых бюстов.
Аллея олимпийских чемпионов в Омске пополнится новыми именами. Уже этим летом на ней появятся бюсты пяти спортсменов – легенды спортивной гимнастики, триумфатора Олимпиады 1956 года Юрия Титова, знаменитого яхтсмена, олимпийского чемпиона 1980 года Александра Музыченко, легкоатлета, паралимпийского чемпиона 2012 года Никиты Прохорова, дзюдоистки, победительницы Сурдлимпийских игр 2013 года Елизаветы Трущенко и фехтовальщика, обладателя золота Олимпиады 2021 года Артура Юсупова. Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест.
Кроме того, региональная Федерация спортивной борьбы предложила разместить на аллее бюст олимпийского чемпиона, президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, который окончил Омский государственный институт физической культуры.
– Знаю, что Михаил Геразиевич отнесся к этой инициативе положительно и поблагодарил омских спортсменов за высокую оценку его достижений, – отметил градоначальник.
Напомним, что проект реализуется на средства известного российского мецената, омича Сергея Козубенко.