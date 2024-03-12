Максимальный уровень воды в реке в черте Омска ожидается на 0,6 м ниже нормы. Сейчас толщина льда в Иртыше составляет 79 см.

Максимальный уровень воды в реке в черте Омска ожидается на 0,6 м ниже нормы. Сейчас толщина льда в Иртыше составляет 79 см.

Ледоход на Иртыше в черте Омска начнется 18 апреля, сообщили в Обь-Иртышском УГМС. Этот срок является близким к норме, отметили в ведомстве.

По состоянию на 10 марта толщина льда в реке у деревни Новая Станица составила 79 см. Показатель близок к норме и к значению прошлого года. Снега за эту зиму выпало 122 мм, это 145 % от нормы, так что синоптики предупреждают о рисках обильного снеготаяния.

– В Омске средняя многолетняя дата начала снеготаяния (уменьшение высоты снега) – 21 марта. Разрушение снежного покрова в Омске в 2023 году отмечалось 30 марта. Снег полностью сошел 12 апреля, на 4 дня раньше нормы. Сценарий снеготаяния в этом году будет зависеть от погодных условий марта – апреля, – отметили в УГМС.

Подтопить талыми водами может пониженные участки рельефа. В Омске таких мест около 300. Городские власти уже сейчас активно готовятся к паводку.