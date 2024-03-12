Зима в регионе выдалась довольно снежной, поэтому в городе активно готовятся к паводку.

Зима в регионе выдалась довольно снежной, поэтому в городе активно готовятся к паводку.

В этом году в Омской области выдалась снежная зима. Как рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко, текущей зимой в регионе выпало 122 мм снега, что составляет 145 % от нормы. Высота снежного покрова составила 51 см при норме 40 см.

– При наличии такого количества воды в снеге то, что сейчас температура ночью понижается, а днем при активном солнце снег тает, – события развиваются по хорошему сценарию. В это время происходит вымерзание снега, и вода уходит. Положительную роль сыграют и ветра – будет происходить выветривание влаги, – отметила Криворучко.

Готовиться к паводку в регионе начали еще в прошлом месяце. За всю зиму из Омска вывезли более миллиона кубометров снега. Всего в уборке дорог зимой принимает участие 393 единицы техники. Привлекается и техника подрядчиков.

– Наш департамент с начала февраля усилил работу по контролю за вывозом снежных масс, – отметил директор департамента контроля Алексей Задорожный. – Особое беспокойство у нас вызывают территории индивидуальной жилой застройки. Проводим разъяснительную работу с жителями, обращаем внимание на необходимость своевременно вывозить снег, чтобы в дальнейшем избежать подтоплений жилых домов и хозпостроек. Для этого департамент городского хозяйства через окружные администрации раздает жителям частного сектора бесплатные талоны на размещение снега на специализированных полигонах. Напомню, что за сброс снега в неустановленных местах для граждан предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до пяти тысяч рублей. Проще и дешевле нанять технику, вывезти снег и быть спокойным, что весной участок не подтопит.

Всего в городе зафиксировано 293 места возможных подтоплений. Бороться с паводком будут и сторонние организации. Им доверят очистку ливневок и устранение последствий паводка. Для этих же целей уже заготовили 270 тонн щебня, более 3 тыс. мешков с песком и другие материалы.

Офисные центры, магазины, предприятия также обязаны вывозить снег с территорий, прилегающих к их зданиям. С начала февраля департамент контроля выдал хозяйствующим субъектам около 600 предписаний о необходимости соблюдения Правил благоустройства, действующих в Омске; за неисполнение этих предписаний мировые судьи назначили порядка 40 штрафов.

При подтоплении дорог омичей просят обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону (3812) 78-78-78 или в диспетчерскую УДХБ (3812) 31-74-82.