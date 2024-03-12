В досрочный период проведения единого госэкзамена пересдач не предусмотрено. Досрочно в Омской области ЕГЭ сдают 30 человек.

В досрочный период проведения единого госэкзамена пересдач не предусмотрено. Досрочно в Омской области ЕГЭ сдают 30 человек.

Возможность пересдать один из предметов в рамках ЕГЭ будет предоставлена лишь участникам основного периода проведения госэкзамена, который стартует 23 мая, сообщили в Рособрнадзоре. Те, кто сдают экзамены досрочно, не смогут воспользоваться такой возможностью.

– В досрочный период пересдач не запланировано. Сейчас мы работаем над тем, чтобы организовать пересдачу ЕГЭ, в соответствии с посланием президента РФ, в основной период, который начинается 23 мая, – заявили в Роскомнадзоре.

Дать выпускникам школ право пересдавать ЕГЭ по одному из предметов в послании Федеральному собранию предложил президент Владимир Путин. Механизм предусматривает аннулирование первого результата выпускника на выбранном им экзамене. Выбрать лучший результат будет нельзя.

С 22 марта начинается досрочный этап проведения ЕГЭ. В Омской области экзамены досрочно сдают 30 человек, в том числе 20 школьников из Казахстана, 5 выпускников текущего года, 2 выпускника прошлых лет и 3 студента учреждений среднего профессионального образования.

Год назад в досрочном периоде проведения ЕГЭ приняли участие 189 человек.