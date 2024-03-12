Регион претендует на победу в двух номинациях. Победители определятся в конце марта в Воронеже.

Регион претендует на победу в двух номинациях. Победители определятся в конце марта в Воронеже.

Омская область стала финалистом всероссийской премии «Туристические города». Это награда для муниципальных образований и населенных пунктов, которые успешно справляются с задачами национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

– Одна из целей премии – популяризация опыта муниципальных образований в формировании, продвижении и реализации туристических продуктов в отдельных видах и направлениях отечественного туризма и индустрии гостеприимства, – рассказали в министерстве культуры Омской области.

Омская область претендует на победу в двух номинациях.

В номинации «Город молодежного туризма» право на участие в финале премии, наряду с Омском, получили Нижний Новгород, Мурманск, Владивосток и Красноярск. В номинации «Город образовательного туризма», помимо нашего города, за победу поборются Воронеж, Тамбов, Улан-Удэ, Самара, Казань, Ульяновск и Мичуринск (Тамбовская область)

Финал премии «Туристические города» пройдет 28–30 марта в Воронеже. Представители городов-финалистов выступят с презентациями. По итогам выступлений эксперты выберут победителей.