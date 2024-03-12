Инцидент произошел в автобусе № 58. Водитель начал закрывать дверь, когда омичка выходила на остановке. Инцидент прокомментировали в мэрии.

Инцидент произошел в автобусе № 58. Водитель начал закрывать дверь, когда омичка выходила на остановке. Инцидент прокомментировали в мэрии.

В социальных сетях одна из жительниц Омска рассказала об инциденте, который произошел сегодня ранним утром в автобусе № 58. По словам омички, когда она вошла в общественный транспорт, водитель сразу же тронулся и не закрыл задние двери. При этом на полу автобуса была корка льда.

– Проехав несколько десятков метров, водитель все-таки закрыл двери после того, как люди начали ему кричать. К слову, пока он ехал, я чуть не выкатилась из автобуса на ходу, – пишет автор поста.

На этом проделки водителя не закончились. На остановке 15-я Рабочая через задние двери транспорта начала выходить пожилая женщина, так как в салоне было очень скользко, омичка делала это медленно. Водитель, не дожидаясь пока пассажир покинет салон, снова поехал с открытыми дверьми, не убедившись в том, что женщина вышла. По итогу пожилая омичка оказалась на асфальте, а ее ногу защемило дверьми.

– Люди, стоявшие на остановке, просто стояли и смотрели, водитель не вышел к женщине, просто опять закрыл двери и поехал дальше... Люди! Вы что?! Совсем человеческий облик потеряли уже. Всем все равно. Что вокруг происходит? Это кошмар. Как можно быть такими равнодушными? – добавила омичка.

В мэрии города уже прокомментировали инцидент и даже извинились. Как заверили в ведомстве, перевозчику маршрута № 58 сообщили о жалобе и обязали его провести проверку и инструктаж для водительского состава.