Квартиру по такой цене можно купить на улице Бородина. Однако продается она без мебели.

Квартиру по такой цене можно купить на улице Бородина. Однако продается она без мебели.

Стало известно, сколько стоят самые бюджетные квартиры в Омске. Как рассказали Om1.ru специалисты портала «Авито Недвижимость», цена такого жилья в несколько раз ниже, чем средняя по рынку – 5 млн рублей.

Так, однокомнатную квартиру вдвое дешевле можно купить на Карело-финской улице. За нее омичам придется отдать 2,5 млн рублей. За 2,2 млн рублей можно приобрести «двушку» в Октябрьском округе. Малосемейка на проспекте Мира обойдется в 2,1 млн рублей, а студия на улице 22 Апреля в 1,6 млн рублей.

Самая дешевая квартира оказалась на улице Бородина. Ее площадь составляет 12,5 кв. м. Без мебели ее стоимость будет 1,2 млн рублей.