Мужчина пришел в детский магазин с объемной сумкой и вынес из него несколько коробок конструкторов. Завели уголовное дело.

Мужчина пришел в детский магазин с объемной сумкой и вынес из него несколько коробок конструкторов. Завели уголовное дело.

В отдел полиции № 6 обратилась директор магазина детских товаров на улице Кирова. Она рассказала, что при проведении учета обнаружилась недостача. В магазине не хватало нескольких наборов конструкторов. Сумма причиненного ущерба составила 42 тыс. рублей.

– Полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения, которые зафиксировали мужчину, похитившего товар с витрины. В магазин он целенаправленно пришел с объемной сумкой, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Воришкой оказался 44-летний житель Ленинского округа. В январе он уже приходил в этот же магазин и похищал товары с полок, после чего продавал прохожим на ближайшем рынке.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Ранее омич уже был судим по той же статье.