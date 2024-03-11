Несколько региональных министерств получили поручения от губернатора. Их нужно исполнить до 25 марта.

Несколько региональных министерств получили поручения от губернатора. Их нужно исполнить до 25 марта.

В Омской области начали готовиться к паводку. До конца этой недели в регионе от подтоплений необходимо защитить скотомогильники и начать ремонтировать водопропускные трубы. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виталий Хоценко.

Так, защитой скотомогильников от паводковых вод, а также складов для ядохимикатов, будет заниматься региональный Минсельхоз. Сделать ему это придется до 15 марта. До 25 марта Минтранс должен привести в порядок все дорожные сооружения, чтобы был пропуск паводковых вод. Кроме того, органы местного самоуправления должны очистить крыши и вывезти снег, отремонтировать водопропускные трубы на дорогах, а также подготовить план эвакуации местных жителей во время весеннего половодья. Контролировать все поручения будет заместитель председатель правительства Алексей Ромахин.

Отметим, что в Омске готовиться к паводку начали еще на прошлой неделе.