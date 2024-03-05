Сейчас количество осадков на 35 % превышает норму, превышен запас воды в снеге. А дальше будет снег, дождь и морозы вперемешку с оттепелью.

Сейчас количество осадков на 35 % превышает норму, превышен запас воды в снеге. А дальше будет снег, дождь и морозы вперемешку с оттепелью.

В Омске состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором обсудили меры по прохождению паводка.

По словам начальника Гидрометеоцентра ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Людмилы Литовкиной, количество осадков на 5 марта составляет 110 мм – это 135 % от нормы. Также превышен и запас воды в снеге: на сегодня метеорологи говорят о показателе 118 %, что на 27 % больше обычного.

– И сюрпризы погоды на этом не заканчиваются: впереди нас ждут снег, дождь и морозы вперемешку с оттепелью, – сообщил со ссылкой на синоптиков мэр Омска Сергей Шелест.

К прохождению паводка готовятся серьезно. Уже определены 293 потенциально проблемные точки на карте города, откуда уже вывозят снег. Также пока тревожат дороги за ТЦ «Континент», по улицам 22 Декабря и 60 лет Победы и в Немецком поселке, туннель под виадуком на улице Серова, территория частного сектора в районе озера Мохового, участки Окружной дороги, улица Малиновского и Красноярский тракт.

– Предполагаем, что здесь потребуется откачка воды, в том числе в ночное время, – говорит Шелест.

Сотрудники УДХБ подготовили 277 единиц техники. Это АС-бочки, гидродинамические машины, экскаваторы, илососы, насосы. На базах ДЭУ имеется запас песка 3000 тонн и 273 тонны щебня. Своими силами рабочие предприятия сделали 737 трапов.

– Принял решение о выделении 11 миллионов рублей для привлечения сторонней водооткачивающей техники в помощь УДХБ, – заявил градоначальник.

Сергей Шелест также дал поручение главам округов и и.о. директора УДХБ Антону Глебову взять на личный контроль адреса ветеранов Великой Отечественной войны, семей участников СВО. А после многочисленных жалоб омичей на сосульки и наледь на крышах члены комиссии решили усилить работу с хозяйствующими субъектами.