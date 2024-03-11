На избирательных участках омичи смогут получить талоны на бесплатный проезд. Действовать билеты будут с 16 по 18 марта только в муниципальном транспорте.

На избирательных участках омичи смогут получить талоны на бесплатный проезд. Действовать билеты будут с 16 по 18 марта только в муниципальном транспорте.

В департаменте транспорта рассказали подробности о льготе по оплате проезда в общественном транспорте. С 15 по 17 марта на избирательных участках омичи смогут получить талоны на бесплатный проезд. Действовать билеты будут с 16 по 18 марта только в муниципальном транспорте.

– Талоны являются обезличенным платежным документом, поэтому воспользоваться правом льготного проезда может любой гражданин. При входе в салон подвижного состава необходимо передать талон кондуктору либо, при его отсутствии, водителю, которые должны погасить талон путем отрывания контрольной полосы. Основная часть талона остается у кондуктора, контрольная часть надрывается и возвращается пассажиру, – отметил директор департамента Вадим Кормилец.

Контролерам пассажиры могут предъявить оставшуюся часть талона. Также в ведомстве заявили, что для использования билетов не нужны никакие документы.

Список маршрутов, на которых жители региона могут воспользоваться бесплатным проездом: