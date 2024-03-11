На избирательных участках омичи смогут получить талоны на бесплатный проезд. Действовать билеты будут с 16 по 18 марта только в муниципальном транспорте.
В департаменте транспорта рассказали подробности о льготе по оплате проезда в общественном транспорте. С 15 по 17 марта на избирательных участках омичи смогут получить талоны на бесплатный проезд. Действовать билеты будут с 16 по 18 марта только в муниципальном транспорте.
– Талоны являются обезличенным платежным документом, поэтому воспользоваться правом льготного проезда может любой гражданин. При входе в салон подвижного состава необходимо передать талон кондуктору либо, при его отсутствии, водителю, которые должны погасить талон путем отрывания контрольной полосы. Основная часть талона остается у кондуктора, контрольная часть надрывается и возвращается пассажиру, – отметил директор департамента Вадим Кормилец.
Контролерам пассажиры могут предъявить оставшуюся часть талона. Также в ведомстве заявили, что для использования билетов не нужны никакие документы.
Список маршрутов, на которых жители региона могут воспользоваться бесплатным проездом:
- Автобусные маршруты: № 1, 3, 12, 13, 14, 16, 17, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 45, 46, 61, 62, 63, 64, 69, 78, 79, 83, 87, 88, 90, 94, 95, 96, 101, 103, 107, 108, 109, 110, 119, 125;
- Троллейбусные маршруты: № 2, 3, 4, 7, 12, 15, 16, 67;
- Трамвайные маршруты: № 1, 2, 4, 7, 8, 9.