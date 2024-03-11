Такие встречи помогают стартаперам и инвесторам найти друг друга. Одним из организаторов станет городская «Точка кипения».

Такие встречи помогают стартаперам и инвесторам найти друг друга. Одним из организаторов станет городская «Точка кипения».

13 марта в Омске в 15:00 в городской «Точке кипения» состоится Investment Club Show. Это довольно редкое и вместе с тем ценное событие для региона. На нем крупные игроки венчурного инвестиционного рынка отберут стартапы, которые будут финансировать.

Такие мероприятия наполняют смыслом деятельность участников рынка: стартаперам они помогают найти нужных инвесторов, а инвесторам, в свою очередь, – интересные стартапы для финансирования.

– По сути, Investment Club Show стал драйвером для развития этого рынка в регионах. На этих мероприятиях местные предприниматели, инвесторы могут познакомиться с людьми, которые занимаются профессионально этим рынком – фонды, инвестиционные клубы из других регионов. В обычной жизни это очень тяжело сделать, поэтому мы создаем такие поводы и возможности, – рассказал технологический предприниматель, венчурный инвестор и бизнес-ангел Андрей Заворин.

Бизнес-ангел не просто красивое выражение. Под этим термином понимается венчурный инвестор, который готов вкладываться в какой-либо стартап на его ранних стадиях. И несмотря на немалые риски, он рассчитывает получить доход от своих вложений. Поэтому и ангел. Деятельность похожа на меценатство, и, кстати, начало свое она берет в театральных кругах.

На шоу омичи презентуют свои проекты инвесторам и частным фондам. Им будут противостоять конкуренты-предприниматели из Москвы и Кузбасса, а также из Узбекистана. Победители получат необходимое финансирование и смогут выйти на федеральный уровень.