Капитан «Авангарда» рад, что команда проиграла один матч «Ладе», который отрезвил хоккеистов. В целом серию Дамир Шарипзянов назвал тяжелой.

Капитан «Авангарда» рад, что команда проиграла один матч «Ладе», который отрезвил хоккеистов. В целом серию Дамир Шарипзянов назвал тяжелой.

Итоги победной серии с тольяттинской «Ладой» прокомментировал капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов, который в 5 матчах забросил шайбу и сделал 4 результативные передачи.

– Тяжелая серия. «Лада» очень солидно играла. Несмотря на счет 5:1, 4:0 тяжелые матчи были. И они нас наказали в четвертом матче, что мы не были до конца готовы биться, а им было некуда отступать. Хорошо, что не 4:0 выиграли серию. Где-то нас опустили на землю. «Ладу» поздравляю с хорошим сезоном, а мы идем дальше. Для некоторых игроков этот выход в следующий раунд стал первым. Кто-то вообще в плей-офф не играл. Ребята набираются опыта. С каждым матчем им все комфортнее играть, – заявил Шарипзянов.

Несмотря на то что «Авангард» выиграл серию в пяти, а не в шести или семи матчах, капитан команды не считает, что игроки сэкономили силы.

– Сил достаточно на 4 раунда по 7 игр, – признался Дамир Шарипзянов.

Во время своей серии с «Ладой» игроки «Авангарда» следили за тем, что происходит на Западе, ведь именно с командой из этой конференции «Ястребы» сыграют в следующем раунде.

– Следим, что происходит на Западе. Мы в основном раньше заканчивали и смотрели, как играют там. Было интересно смотреть, везде такие плотные серьезные серии. Наблюдали за другими ребятами, тем более там много знакомых. Но каких-то предпочтений на второй раунд нет, – говорит капитан «Авангарда».

Своего ближайшего соперника «Авангард» может узнать в понедельник или в среду. Все зависит от серии «Металлурга» с «Амуром».