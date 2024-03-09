Омск-Информ
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·Общество

Ограничительные меры распространяются на Колосовский дом детства и территорию в радиусе 700 метров от него.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ о введении в Колосовском районе карантина из-за обнаружения вируса бешенства.

Карантин вводится на территории эпизоотического очага – участка, где обнаружен вирус и откуда еще возможна передача возбудителя вируса. Это место в границах территории, занимаемой объектами Колосовского дома детства. Также карантину подлежит прилегающая к очагу территория в радиусе 700 м.

Карантин вводится до 5 мая. Ответственным за исполнение указа назначен министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа.

·Общество

Ограничительные меры распространяются на Колосовский дом детства и территорию в радиусе 700 метров от него.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ о введении в Колосовском районе карантина из-за обнаружения вируса бешенства.

Карантин вводится на территории эпизоотического очага – участка, где обнаружен вирус и откуда еще возможна передача возбудителя вируса. Это место в границах территории, занимаемой объектами Колосовского дома детства. Также карантину подлежит прилегающая к очагу территория в радиусе 700 м.

Карантин вводится до 5 мая. Ответственным за исполнение указа назначен министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа.