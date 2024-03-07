В период празднования Дня Победы участникам и инвалидам Великой Отечественной войны будет предоставляться бесплатный проезд в общественном транспорте.

В период празднования Дня Победы участникам и инвалидам Великой Отечественной войны будет предоставляться бесплатный проезд в общественном транспорте.

До 2028 года в Омской области в период празднования Дня Победы будет действовать льгота по бесплатному проезду в общественном транспорте для участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Льгота будет предоставляться в период с 3 по 12 мая, бесплатно смогут ездить не только фронтовики, но и их сопровождающие (один человек). Речь идет обо всех видах пассажирского транспорта в городе, пригороде и междугороднем сообщении в пределах области. Сюда включаются и электропоезда.

Отметим, что для участников и инвалидов ВОВ, которые являются жителями Омской области, уже действует постоянное право бесплатного проезда без ограничения количества поездок с использованием электронной транспортной карты или «Единой карты». Новая льгота в основном коснется фронтовиков из других регионов и сопровождающих лиц.