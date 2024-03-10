Вице-губернатор Динар Курманов рассказал «Омск-информу», что станет с 83 недостроенными объектами после вмешательства инвестора.
Появились подробности о судьбе 83 недостроенных объектов на территории аэропорта Омск-Федоровка. Ранее сообщалось, что их судьба решится после заключения договора с концессионером, компанией «Аэропорты регионов». Инвестор собирается возвести на этой территории взлетно-посадочную полосу, терминал и сопутствующую инфраструктуру общей площадью 30 тыс. кв. м за 4 года.
Вице-губернатор Омской области Динар Курманов, курирующий строительство аэропорта, заявил, что долгострои, вероятнее всего, снесут.
– Скорее всего, эти недострои снесут. Они давно не соответствуют никаким требованиям. В любом случае решение за концессионером, – отметил Курманов в комментарии «Омск-информа».
Пока проект распоряжения правительства РФ о строительстве воздушной гавани под Омском находится на согласовании. Инвестор рассчитывает вложить 42,6 млрд рублей.