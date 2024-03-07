Омск-Информ
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·Общество

На телевышке будет появляться подсветка – триколор в форме буквы V.
В преддверии выборов президента на телебашне в Омске включат тематическую подсветку. На вышке будет изображен триколор в форме буквы V. Подсветку будут включать с 9 по 17 марта с 19:30 до 22:00.
– Современную систему освещения телебашни РТРС в Омске составляют светодиодные пиксели, формирующие световое панно на ее гранях, и линейные прожекторы, образующие «световой пояс» по периметру технологической площадки на высоте 140 и 180 метров, – рассказали в пресс-службе областного правительства.
Кроме того, на башне установлен специальный медиафасад.
·Общество

На телевышке будет появляться подсветка – триколор в форме буквы V.
В преддверии выборов президента на телебашне в Омске включат тематическую подсветку. На вышке будет изображен триколор в форме буквы V. Подсветку будут включать с 9 по 17 марта с 19:30 до 22:00.
– Современную систему освещения телебашни РТРС в Омске составляют светодиодные пиксели, формирующие световое панно на ее гранях, и линейные прожекторы, образующие «световой пояс» по периметру технологической площадки на высоте 140 и 180 метров, – рассказали в пресс-службе областного правительства.
Кроме того, на башне установлен специальный медиафасад.