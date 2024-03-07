Омск-Информ
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·Общество

Партию оборудования отправили вчера вечером по поручению главы региона.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко решил помочь жителям Республики Тывы. Из региона туда направили 200 конвекторов для обогрева.
– Партия оборудования отправлена вечером. Омская область готова оказать помощь другим регионам, в беде людей не оставим, – рассказал глава омского Минэнерго Владимир Шнипко в своем ТГ-канале.
Напомним, накануне в Туве произошел взрыв на Шагонарской ТЭЦ. Никто не пострадал, но жители остались без отопления. В республике объявлен режим ЧС.
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·Общество

Партию оборудования отправили вчера вечером по поручению главы региона.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко решил помочь жителям Республики Тывы. Из региона туда направили 200 конвекторов для обогрева.
– Партия оборудования отправлена вечером. Омская область готова оказать помощь другим регионам, в беде людей не оставим, – рассказал глава омского Минэнерго Владимир Шнипко в своем ТГ-канале.
Напомним, накануне в Туве произошел взрыв на Шагонарской ТЭЦ. Никто не пострадал, но жители остались без отопления. В республике объявлен режим ЧС.
1051