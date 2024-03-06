С недовольными горожанами встретился мэр Сергей Шелест.

С недовольными горожанами встретился мэр Сергей Шелест.

Сергей Шелест встретился с омичами из КТОСа «Центральный-9». Одним из вопросов обсуждения стало строительство развязки в границах улиц Добровольского, Орджоникидзе и Красный Путь. Ранее против появления объекта Мэрвстретился с омичами из КТОСа «Центральный-9». Одним из вопросов обсуждения стало строительство развязки в границах улиц Добровольского, Орджоникидзе и Красный Путь. Ранее против появления объекта выступили жители дома № 6 на улице Добровольского.

– Город не может не развиваться. Нам не хватает дорог, мостов, развязок, люди сетуют на то, что им придется дышать выхлопными газами, но гораздо больше выхлопных газов от тех машин, что сегодня стоят в пробках, не имея возможности выбрать альтернативный путь, – отметил мэр.

Шелест подчеркнул, что специалисты будут разрабатывать интеллектуальную транспортную модель. Она будет учитывать количество жилья, в том числе то, что будет строиться. Также во внимание примут дорожный трафик и нагрузку на существующие дороги и проезды.

Проект развязки будет подготовлен к концу следующего месяца. По словам мэра, строительство еще не началось, а потому переживать еще рано.