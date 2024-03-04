Против строительства новой развязки у метромоста выступили жители дома на улице Добровольского. По их словам, это нарушает все их права.

В Омске жители дома на улице Добровольского, 6, выступили против строительства дорожной развязки в границах улиц Добровольского – Орджоникидзе – Красный Путь. По их мнению, это нарушает их права, и такие изменения осложнят жизнь. Свое коллективное обращение, адресуемое мэру городу Сергею Шелесту, омичи разместили в социальных сетях.

– Мы против развязки. Указанное решение существенно нарушает наши права и осложнит жизнь нам и нашим детям, поскольку интенсивный поток машин будет проходить через наши дворовые территории, непрерывный шум от дороги и выхлопы отработанных газов двигателей, – пишут жители города.

Напомним, по задумке омских властей в границах трех улиц должны построить двухполосную дорогу. За счет нее повысится транспортная доступность отдельных микрорайонов, увеличится пропускная способность перекрестка Красный Путь – Фрунзе и прилегающих улиц. Станет более свободным путь к метромосту со стороны Маяковского и появится дополнительный выезд с улицы Добровольского. На строительство развязки запланировано выделить 120 млн рублей.