Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Массовое караоке пройдет в Международный женский день.
В Международный женский день на «Зеленом острове» пройдет массовое караоке. Омичи смогут исполнить песни во время катания на колесе обозрения.
В мэрии Омска отметили, что горожане смогут исполнить композиции «Крошка моя», «Самый лучший день» и другие. Помогать в исполнении песен омичам будут обучающиеся школы вокала Анны Шинковой.
Кроме того, 8 марта на главной сцене парка выступит кавер-группа «Форсаж» с концертом «Музыка весны».
·Культура/Афиша

Массовое караоке пройдет в Международный женский день.
В Международный женский день на «Зеленом острове» пройдет массовое караоке. Омичи смогут исполнить песни во время катания на колесе обозрения.
В мэрии Омска отметили, что горожане смогут исполнить композиции «Крошка моя», «Самый лучший день» и другие. Помогать в исполнении песен омичам будут обучающиеся школы вокала Анны Шинковой.
Кроме того, 8 марта на главной сцене парка выступит кавер-группа «Форсаж» с концертом «Музыка весны».