Массовое караоке пройдет в Международный женский день.

Массовое караоке пройдет в Международный женский день.

В Международный женский день на «Зеленом острове» пройдет массовое караоке. Омичи смогут исполнить песни во время катания на колесе обозрения.

В мэрии Омска отметили, что горожане смогут исполнить композиции «Крошка моя», «Самый лучший день» и другие. Помогать в исполнении песен омичам будут обучающиеся школы вокала Анны Шинковой.

Кроме того, 8 марта на главной сцене парка выступит кавер-группа «Форсаж» с концертом «Музыка весны».