Магазин сменил свое название по всей стране. Теперь он «Ле Монлид».

Магазин сменил свое название по всей стране. Теперь он «Ле Монлид».

Строительный магазин «Леруа Мерлен» в России сменил свое название. Теперь гипермаркет переименован в «Ле Монлид». Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе организации.

– 5 марта юридическое наименование ООО «Леруа Мерлен Восток» сменилось на ООО «Ле Монлид» без изменения юридического лица. Данный процесс не отразится на операционной деятельности, стратегических планах и работе сотрудников компании, – заявили в компании.

Когда изменят вывеску и логотип магазина, пока неизвестно. Переименование сделали в рамках передачи управления локальному менеджменту «Леруа Мерлен» в стране.

Отметим, что сейчас в Омске работают два магазина «Леруа Мерлен» – на бульваре Архитекторов и на улице 21-й Амурской.