Благодаря наличию устойчивой связи глава Омской области Виталий Хоценко смог присоединиться к участникам мероприятия Совета Федерации РФ.

Благодаря наличию устойчивой связи глава Омской области Виталий Хоценко смог присоединиться к участникам мероприятия Совета Федерации РФ.

«Ростелеком» обеспечил видеосвязь для торжественного мероприятия Совета Федерации РФ в честь завершения второго этапа программы «Восстановление и развитие организаций отдыха детей и их оздоровления».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что забота о молодом поколении, его здоровье и благополучие всегда оставалась, остается и будет оставаться высшим приоритетом государства. Глава Омской области Виталий Хоценко присоединился к видеоконференции из современного модульного корпуса детского оздоровительного лагеря «Орленок» (расположен в деревне Крутые Луки в Калачинском муниципальном районе).

– Нам эта программа понравилась, и, что важнее, ее результаты нравятся детям. У нас появилось три новых корпуса. Это дополнительно 150 новых мест. Мы благоустроили всю территорию, заменили освещение, сделали пищеблок. Визитная карточка каждого нового корпуса – оформление, соответствующее теме гордости нашего региона: космос, культура, спорт, а все это – наши люди, технологии и результаты. Думаю, это хороший подарок не только Калачинскому району, а в целом области, – отметил губернатор.

«Ростелеком» предоставляет телекоммуникационные услуги для детского лагеря «Орленок» на постоянной основе. Провайдер обеспечивает устойчивую голосовую связь, скоростной интернет и «Wi-Fi для гостей».

– Наши сервисы пользуются доверием у ведущих коммерческих и государственных организаций региона. У «Ростелекома» есть все необходимые ресурсы для решения цифровых вопросов любой компании. Мы разрабатываем индивидуальные предложения, которые создаются с учетом конкретных бизнес-задач для наших корпоративных клиентов, – сообщил директор Омского филиала ПАО «Ростелеком» Эдуард Серобабин.

Сервис «Wi-Fi для гостей» – это цифровое решение, которое позволяет анализировать информацию о клиентах заказчика: можно информировать о новых услугах и проводить опросы. Всю необходимую инфраструктуру предоставляет «Ростелеком».