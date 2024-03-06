Все они должны были состояться в ближайшие две недели, с 8 по 17 марта.

Все они должны были состояться в ближайшие две недели, с 8 по 17 марта.

Перевозчик ИП Лампицкий Е.В. отменил четыре автобусных рейса из Омска в Семипалатинск (Республика Казахстан). Они должны были отправиться от автовокзала 8, 10, 14 и 17 марта в 19:00.

Информацию об отмене рейсов опубликовал сегодня «Омскоблавтотранс». Причина, по которой перевозчик принял такое решение, не сообщается.

Отметим, что из Омска в Семипалатинск автобусы ходят ежедневно. Один билет обойдется в 3300 рублей. Время в пути составляет 14 часов.