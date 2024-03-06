Ранее сообщалось, что компания потратит полмиллиона рублей на хоккейную дружину. В самой ТГК пообещали выделить средства из прибыли.

Ранее сообщалось, что компания потратит полмиллиона рублей на хоккейную дружину. В самой ТГК пообещали выделить средства из прибыли.

В омском АО «ТГК-11» прокомментировали финансирование хоккейной команды. Как ранее сообщалось, ресурсоснабжающая организация потратит 500 тыс. рублей на хоккейную дружину. Информация об этом появилась на электронной площадке «ТЭК-Торг». На 500 тысяч АО «ТГК-11» закупает коньки, перчатки, трусы, шайбы, несколько клюшек, нагрудники, сумки на колесах, шлемы, налокотники, щитки и прочую амуницию.

Омичи сразу возмутились тем, что ТГК вместо ремонта котлов тратится непонятно на что.

В самом компании в комментарии РИА «Омск-информ» рассказали, что деньги на хоккей не будут включаться в тариф.

– Ежегодно компания является участником более 50 спортивных и культурно-массовых мероприятий. Все расходы по этим направлениям не включаются в тариф, не уменьшают налоговую базу компании и финансируются исключительно из прибыли, – сообщили в АО «ТГК-11».

А финансирование хоккейной команды в ресурсоснабжающей компании объяснили «пропагандой здорового образа жизни среди сотрудников».

Добавим, как ранее стало известно, ТГК-11 потратит на ремонт ТЭЦ 113 миллионов рублей.