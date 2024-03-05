Организация закупает хоккейную форму. На нее компания планирует потратить 500 тыс. рублей.

Организация закупает хоккейную форму. На нее компания планирует потратить 500 тыс. рублей.

Омская АО «ТГК-11» выделила деньги на собственную хоккейную команду. Организация уже начала закупать фирменную спортивную экипировку. Информация об этом появилась на электронной площадке «ТЭК-Торг». Всего компания планирует потратить 500 тыс. рублей.

В список необходимых предметов вошли коньки, перчатки, трусы, шайба, несколько клюшек, нагрудники, сумки на колесах, шлемы, налокотники, щитки, защита для шеи, лента для щитков и лента хоккейная.

Отметим, что свою хоккейную команду компания хотела создать еще в 2015 году.