Омск-Информ
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·Общество

Проблема возникла в домах по улице Взлетная, 4/1. По словам местных жильцов, весь двор атаковали крысы.

В Омске жители домов по улице Взлетная, 4/1, жалуются на крыс, которые заполонили их двор. О своей проблеме омичи рассказали в социальных сетях. По их словам, возникшую ситуацию никто решать не хочет.

– Они роют норы, заявляя о своем праве на существование с желанием доминировать над человечеством. Дети вообще не ходят выносить мусор, родители не разрешают, потому что боятся, что их детей могут взять в заложники наши питомцы и потребовать выкуп, – пишет с иронией автор поста.

Омичи просят управляющую компанию «Сибирь» обратить внимание на проблему.

1499
·Общество

Проблема возникла в домах по улице Взлетная, 4/1. По словам местных жильцов, весь двор атаковали крысы.

В Омске жители домов по улице Взлетная, 4/1, жалуются на крыс, которые заполонили их двор. О своей проблеме омичи рассказали в социальных сетях. По их словам, возникшую ситуацию никто решать не хочет.

– Они роют норы, заявляя о своем праве на существование с желанием доминировать над человечеством. Дети вообще не ходят выносить мусор, родители не разрешают, потому что боятся, что их детей могут взять в заложники наши питомцы и потребовать выкуп, – пишет с иронией автор поста.

Омичи просят управляющую компанию «Сибирь» обратить внимание на проблему.

1499