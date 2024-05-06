Очередную стаю крыс заметили рядом со сквером в Октябрьском округе.

Очередную стаю крыс заметили рядом со сквером в Октябрьском округе.

Одна из жительниц Омска пожаловалась на стаю крыс, которая орудует на контейнерной площадке возле сквера на улице Пономаренко в Чкаловском поселке.

- Недавно вечером шла по темноте, слышу у мусорки писк, думала, котят выбросили. Посветила фонариками — крысы кишат! Рядом жилые дома, в ближайшем парикмахерская — мастера говорят, обращались в УК, толку нет. Выглядит ужасающе, - сообщила омичка.

Также омичка напомнила, о полчищах крыс на «мусорной» площадке рядом со стоматологией по улице Серова. На этой площадке, которая находится не только рядом со стоматологией, но и с детским садом, крысы живут много лет. Они выходят из укрытий даже днем, а ночью вообще не стесняются людей. Местные жители говорят, что периодически крыс травят, но они появляются вновь.