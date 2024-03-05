За два первых месяца свои имена поменяли более 200 жителей региона. В прошлом году число было меньше.

За два первых месяца свои имена поменяли более 200 жителей региона. В прошлом году число было меньше.

В январе и феврале жители Омской области стали чаще менять свои имена. По сравнению с прошлым годом число омичей, решившихся на такие перемены, выросло 2,5 раза. Об этом рассказали в омском загсе.

Так, за два первых месяца свои имена сменили 226 жителей региона. Только 112 из них сделали это в феврале. За аналогичный период прошлого года число омичей, которые сменили имя, было меньше – всего 94. Чаще всего имя меняют жители Омского и Марьяновского районов.

Кроме того, омичи стали чаще разводиться. За два месяца было разведено 1,3 тыс. пар, а браков зарегистрировали 1,2 тыс.