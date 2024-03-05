Сейчас Дамир Шарипзянов находится наравне с Антоном Курьяновым и Сергеем Широковым.

Сейчас Дамир Шарипзянов находится наравне с Антоном Курьяновым и Сергеем Широковым.

В последнем матче «Авангарда» против «Лады», который прошел 3 марта в Омске, капитан омской команды Дамир Шарипзянов забросил шайбу. Она стала для него 8-й в матчах плей-офф, в которых он выступал за «ястребов».

– Благодаря этой шайбе капитан «ястребов» обошел по голам за «Авангард» в играх Кубка Гагарина Яромира Ягра, Николая Лемтюгова, Дениса Зернова, Дмитрия Семина, у которых по 7 голов, – рассказали в пресс-службе клуба.

Сейчас Шарипзянов находится наравне с Антоном Курьяновым и Сергеем Широковым. А рекорд принадлежит Александру Пережогину, который, выступая за «ястребов», смог забросить в матчах плей-офф КХЛ 23 шайбы.

Напомним, сегодня «Авангард» проведет третий матч с «Ладой» в рамках первого раунда плей-офф. Встреча пройдет в Тольятти и начнется в 21:00 по омскому времени.