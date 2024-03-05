Омск-Информ
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·Отдых и туризм

Жители региона могут проголосовать за видеоролик регионального Минкульта, который рассказывает об этом уголке природы.
В России началось ежегодное голосование за «Лучший видеоролик регионов России». В этом году участие в конкурсе принимает Омская область. На звание красивейшего места претендует край пяти озер в Муромцевском районе.
Голосование продлится до 15 марта. Результаты объявят на Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT 2024.
·Отдых и туризм

Жители региона могут проголосовать за видеоролик регионального Минкульта, который рассказывает об этом уголке природы.
В России началось ежегодное голосование за «Лучший видеоролик регионов России». В этом году участие в конкурсе принимает Омская область. На звание красивейшего места претендует край пяти озер в Муромцевском районе.
Голосование продлится до 15 марта. Результаты объявят на Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT 2024.