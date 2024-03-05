Видеозапись с выступлением победителей будет отправлена в ФСИН для участия во Всероссийском конкурсе.

Видеозапись с выступлением победителей будет отправлена в ФСИН для участия во Всероссийском конкурсе.

Омские заключенные поучаствовали в региональном этапе Всероссийского КВН. В мероприятии было задействовано 7 команд из колоний региона.

Осужденные представили номера в четырех номинациях: «Визитная карточка», «Юмористическая миниатюра», STAND UP и «Пародия». Каждая команда сняла свое выступление на видеокамеру. Записи были отправлены в управление ФСИН по Омской области, в котором выбрали победителя.

– Творческие группы во всех учреждениях готовились к мероприятию очень серьезно: сами сочиняли монологи для выступления и пародии на известные фильмы, записывали фонограммы, делали декорации и реквизит, – отметили в УФСИН.

Первое место в конкурсе заняла команда «Крутой берег» из ЛИУ-2, второе место – «DKdance» из ИК-9, третье – осужденные из ИК-7, команда которых называлась «Семейники». Видеозапись с выступлением победителей будет отправлена в ФСИН для участия во Всероссийском конкурсе.