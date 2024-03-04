По мнению лидера фракции «Справедливая Россия – За правду», полученные средства можно тратить на их депортацию из страны.

По мнению лидера фракции «Справедливая Россия – За правду», полученные средства можно тратить на их депортацию из страны.

Глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил ввести въездной сбор для мигрантов, которые приезжают в Россию из тех стран, с которыми действует безвизовый режим.

– Въезд на территорию России без оплаты сбора предлагаю запретить, а полученные средства направлять на оплату депортации мигрантов, нарушивших российское законодательство. Размер и порядок выплаты такого сбора предлагаю устанавливать правительству России, – описал политик инициативу в своем телеграм-канале.

Законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

По мнению Миронова, выдворение мигрантов за пределы РФ ведется в основном на средства федерального бюджета, причем немалые. А их лучше направить на более важные нужды – например, на социальную сферу.