В сумме и груз, и птицы вытянули на 21,5 тонны. А документы у перевозчиков нашлись не все.

В сумме и груз, и птицы вытянули на 21,5 тонны. А документы у перевозчиков нашлись не все.

В конце зимы сотрудники регионального Россельхознадзора предотвратили на границе с Казахстаном незаконные перевозки грузов с продукцией. Были здесь и свежевыловленные караси, и тушки цыплят-бройлеров, и сычужный сыр, и даже семеро голубей. Общий вес партий составил 21,5 тонны.

Один автомобиль ехал из Омска в Петропавловск, другой следовал в Семей, тоже находящийся в Казахстане, из Перми, транзитом через Омскую область.

У водителей обоих автомобилей не нашлось ветеринарных сертификатов Таможенного союза, поэтому границу они пересечь не сумели. Перевозимую ими продукцию вернули на место погрузки.