Проблему важно не запустить, ведь при отсутствии надлежащего лечения процессы дегенерации тканей могут стать необратимыми.

Проблему важно не запустить, ведь при отсутствии надлежащего лечения процессы дегенерации тканей могут стать необратимыми.

Одна из самых частых причин, по которой пациенты обращаются за медицинской помощью, а врачи выдают больничные листы, – это сильная боль в спине. У этой распространенной проблемы могут быть самые разные причины. К физиологическим можно отнести следующие:

избыточный вес;

недавние роды или беременность;

гиподинамичная работа – в офисе, за компьютером, за рулем автомобиля;

стоячая работа – парикмахеры, официанты и продавцы, рекламщики на улице, хирурги, учителя;

тяжелые физические нагрузки в сочетании с резкими поворотами тела;

перегрузки на тренировках;

постменопауза со склонностью к остеопорозу.

Среди патологических причин можно выделить:

болезни позвоночника (остеохондроз, спондилез, болезнь Бехтерева, опухоли, артрит, остеомиелит, синдром Рейтера) и спинного мозга;

болезни роста – сколиоз и кифоз;

инфекционные поражения позвоночника;

остеопороз, остеомаляция;

заболевания внутренних органов – почек, поджелудочной железы, желудка, селезенки, печени;

атеросклероз брюшной аорты.

Причиной возникновения дегенеративно-дистрофических заболеваний являются такие изменения, как снижение эластичности тканей, хрупкость костей и изнашивание межпозвоночных дисков. И если раньше считалось, что остеохондроз, артрит и спондилез – это возрастные заболевания, то сегодня таким патологиям подвержены и молодые люди. При отсутствии надлежащего лечения процессы дегенерации тканей становятся необратимыми, что приводит к необходимости применения хирургических методов. Именно поэтому важно своевременно обратиться к врачу. Один из основных специалистов, занимающийся проблемами болей в спине, – невролог.

В омском медцентре «Биомедсервис» можно записаться к неврологу Ларисе Волковой. Специалист выслушает вас, осмотрит, при необходимости назначит анализы и другие виды исследований: рентген, КТ, МРТ, УЗИ. В случае острой боли при ряде заболеваний врач может прямо во время приема поставить медикаментозную блокаду для облегчения симптомов.

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