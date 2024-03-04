Проблему важно не запустить, ведь при отсутствии надлежащего лечения процессы дегенерации тканей могут стать необратимыми.
Одна из самых частых причин, по которой пациенты обращаются за медицинской помощью, а врачи выдают больничные листы, – это сильная боль в спине. У этой распространенной проблемы могут быть самые разные причины. К физиологическим можно отнести следующие:
- избыточный вес;
- недавние роды или беременность;
- гиподинамичная работа – в офисе, за компьютером, за рулем автомобиля;
- стоячая работа – парикмахеры, официанты и продавцы, рекламщики на улице, хирурги, учителя;
- тяжелые физические нагрузки в сочетании с резкими поворотами тела;
- перегрузки на тренировках;
- постменопауза со склонностью к остеопорозу.
Среди патологических причин можно выделить:
- болезни позвоночника (остеохондроз, спондилез, болезнь Бехтерева, опухоли, артрит, остеомиелит, синдром Рейтера) и спинного мозга;
- болезни роста – сколиоз и кифоз;
- инфекционные поражения позвоночника;
- остеопороз, остеомаляция;
- заболевания внутренних органов – почек, поджелудочной железы, желудка, селезенки, печени;
- атеросклероз брюшной аорты.
Причиной возникновения дегенеративно-дистрофических заболеваний являются такие изменения, как снижение эластичности тканей, хрупкость костей и изнашивание межпозвоночных дисков. И если раньше считалось, что остеохондроз, артрит и спондилез – это возрастные заболевания, то сегодня таким патологиям подвержены и молодые люди. При отсутствии надлежащего лечения процессы дегенерации тканей становятся необратимыми, что приводит к необходимости применения хирургических методов. Именно поэтому важно своевременно обратиться к врачу. Один из основных специалистов, занимающийся проблемами болей в спине, – невролог.
В омском медцентре «Биомедсервис» можно записаться к неврологу Ларисе Волковой. Специалист выслушает вас, осмотрит, при необходимости назначит анализы и другие виды исследований: рентген, КТ, МРТ, УЗИ. В случае острой боли при ряде заболеваний врач может прямо во время приема поставить медикаментозную блокаду для облегчения симптомов.
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