Зампредседателя правительства, курирующий вопросы безопасности в регионе, намерен совмещать уважаемую должность с чиновничьей работой.

Зампредседателя правительства, курирующий вопросы безопасности в регионе, намерен совмещать уважаемую должность с чиновничьей работой.

Заместитель губернатора Алексей Ромахин высказался о своем возможном назначении на должность атамана Омского отдельского казачьего общества.

В комментарии РИА «Омск-информ» чиновник заявил, что намерен всерьез заниматься вопросами сибирского казачества. В ряды общества он вступил несколько лет назад.

– Несколько лет назад я вступил в казачество. И вот сейчас мою кандидатуру выдвинули в атаманы. Это выборная должность, и решение будут принимать все отделы омского казачества, – пояснил Ромахин. – В случае моего избрания многое могу сделать для развития общества. Уже сейчас стараюсь многое для этого делать.

Кандидатуру атамана предстоит утвердить главам 23 казачьих обществ регионов. Вице-губернатор признался, что не знает, есть ли еще претенденты на этот пост, помимо него.

Сейчас Алексей Ромахин курирует в облправительстве вопросы безопасности. Ему подчиняются министерство региональной безопасности и Главное государственно-правовое управление. При этом вдаваться в подробности, как совмещать чиновничью работу с уважаемой должностью, также требующей немалых усилий, заместитель председателя правительства не стал.