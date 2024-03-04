Омск-Информ
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·Общество

Его кандидатуру на этот пост предложили на совете атаманов казачьего общества.
Совет атаманов Омского отдельского казачьего общества 1 марта обсудил выборы атамана. Кандидатом стал Алексей Ромахин, заместитель председателя облправительства. Как сообщается на сайте казаков, чиновник готов всерьез заниматься вопросами развития сибирского казачества и уже многое для этого сделал.
На совет прибыли атаманы 23 казачьих обществ региона. Присутствовал и атаман Сибирского войскового казачьего общества, казачий полковник Андрей Тимошенко.
Отметим, что и.о. атамана Омского ОКО сейчас является войсковой старшина Николай Мизов.
·Общество

Его кандидатуру на этот пост предложили на совете атаманов казачьего общества.
Совет атаманов Омского отдельского казачьего общества 1 марта обсудил выборы атамана. Кандидатом стал Алексей Ромахин, заместитель председателя облправительства. Как сообщается на сайте казаков, чиновник готов всерьез заниматься вопросами развития сибирского казачества и уже многое для этого сделал.
На совет прибыли атаманы 23 казачьих обществ региона. Присутствовал и атаман Сибирского войскового казачьего общества, казачий полковник Андрей Тимошенко.
Отметим, что и.о. атамана Омского ОКО сейчас является войсковой старшина Николай Мизов.