После победы «Авангарда» над «Ладой» на телебашне засиял логотип омской команды и слова поддержки от всего Омска.

После победы «Авангарда» над «Ладой» на телебашне засиял логотип омской команды и слова поддержки от всего Омска.

Сегодня после победы «Авангарда», ставшей второй в серии 1/8 финала Кубка Гагарина, выяснилось, что за «ястребов» болеет даже… телебашня.

Те, кто поехал с хоккея на правый берег Иртыша через ближайший мост, с изумлением могли наблюдать, что телебашня окрасилась в цвета «Авангарда». На ней присутствовал логотип клуба и приятный слоган:

«Омск за Авангард! Поддержим ястребов!»

Напомним, что «Авангард» добыл победу в овертайме сегодняшнего матча со счетом 3:2 и теперь ведет в серии со счетом 2:0. Есть вероятность, что телебашня в ближайшие дни снова окрасится в цвета «Авангарда» в честь победы в конкретном матче или даже в серии.

Видео: телеграм-канал ХК «Авангард»