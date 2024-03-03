Легионер омской команды рад, что ему и его партнерам удалось проявить характер и переломить ход игры с «Ладой».

Легионер омской команды рад, что ему и его партнерам удалось проявить характер и переломить ход игры с «Ладой».

Автор первой шайбы во втором матче «Авангарда» против «Лады» Томаш Юрчо признался, что доволен игрой своей команды и характером, проявленном игроками.

– Классная получилась игра. Отыгрались со счета 0:2, проявили характер. Это самое лучшее время, чтобы показать, что характер есть. Матчи в плей-офф выигрывают за счет характера. Здорово, что победа осталась за нами, – говорит словацкий легионер. – Если продолжать давить, то в один прекрасный момент произойдет перелом. Мы продолжили это делать в третьем периоде.

Томаш Юрчо сообщил, что перед третьим периодом никакой паники у игроков не было. Наоборот, был серьезный настрой на то, чтобы переломить ход игры:

– У нас отличный коллектив. Перед третьим периодом просто собрались и сказали, что способны на многое. Неоднократно бывало, что забрасывали две шайбы за один период, поэтому знали, что это нам по силам. Мы настроились и были в полной готовности.

Команду «Лада» словацкий нападающий «Авангарда» сравнил с непробиваемой стеной.

– Они здорово играют в средней зоне, практически впятером выстраиваются на синей линии. Получается стена, через которую сложно пробиться. Хорошо, что мы нашли способы, как это сделать, – подчеркнул хоккеист.

Напомним, что «Авангард» сегодня победил «Ладу» со счетом 3:2 в овертайме.