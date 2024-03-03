Иван Николишин признался, что думал о заброшенной победной шайбе, но ему хотелось бы выиграть в основное время.

Иван Николишин признался, что думал о заброшенной победной шайбе, но ему хотелось бы выиграть в основное время.

Нападающий «Авангарда» Иван Николишин, который сегодня забросил решающую шайбу в овертайме в ворота «Лады», признался, что думал о том, что может забить в дополнительное время.

– Мы знали, что будет тяжелая игра. Первый матч не вспоминали. Думал, что могу забить в овертайме, но хотелось выиграть в основное время, – говорит хоккеист. – В овертайме прям такого не было, чтобы как можно быстрее забить. Просто хотели победить. То, что забили два гола в третьем периоде, сказалось. Вышли на эмоциях и победили. В эпизоде с заброшенной шайбой здорово закружили в зоне, потом Жафяров отдал. Грех было не забить.

Иван Николишин также отметил, что игра «Лады» существенно изменилась по сравнению с первым матчем:

– Они здорово играли в обороне, и вратарь у них здорово играл. В атаке много нам хлопот доставили. Их тоже можно понять, они, можно сказать, были прижаты к стенке. Им надо было побеждать. Хорошо, что нам удалось победить.

Добавим, что сегодняшняя шайба Ивана Николишина стала первой в карьере для него, заброшенной в плей-офф КХЛ.