Омск-Информ
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·Общество

Подрядчик заменит электроснабжение и освещение, а также вывезет мусор. Работы должны быть сделаны до августа.

В Омске отремонтируют поликлинику №8, которая расположена в Амурском поселке на улице Багратиона. По данным сайта госзакупки, подрядчика уже нашли. За работы ему заплатят 15 млн рублей. Но изначальная максимальная цена контракта составляла 20 млн рублей.

Согласно документам, рабочие должны будут заменить противопожарный водопровод, внутреннее электроснабжение и освещение, а также выполнить внутреннюю отделку и вывезти мусор. Все работы выполнят до 31 июля.

·Общество

Подрядчик заменит электроснабжение и освещение, а также вывезет мусор. Работы должны быть сделаны до августа.

В Омске отремонтируют поликлинику №8, которая расположена в Амурском поселке на улице Багратиона. По данным сайта госзакупки, подрядчика уже нашли. За работы ему заплатят 15 млн рублей. Но изначальная максимальная цена контракта составляла 20 млн рублей.

Согласно документам, рабочие должны будут заменить противопожарный водопровод, внутреннее электроснабжение и освещение, а также выполнить внутреннюю отделку и вывезти мусор. Все работы выполнят до 31 июля.