Все расценки занятий в новом бассейне на Московке-2 появились на сайте спорткомплекса. Омичей они не устроили.

Все расценки занятий в новом бассейне на Московке-2 появились на сайте спорткомплекса. Омичей они не устроили.

Стало известно, сколько стоят занятия в новом АРТ бассейне на омской Московке-2. Расценки появились на сайте спортивного комплекса.

Так, за групповые занятия по обучению плаванию детей от до 13 лет придется заплатить 2300, 4000 или 4800 рублей. Это 4, 8 и 12 занятий. Тренировки для подростков обойдутся в 2500, 4400 и 5600 рублей. Их длительность составит 45 минут. Кроме того, можно ходить в хаммам.

Омичи считают, что это слишком высокие цены. Свое негодование они выразили в социальных сетях. Ранее министр спорта Иван Колесник уже комментировал такую стоимость в бассейне. Тогда чиновник заявил, что с марта там начнут работать бесплатные секции.

Отметим, что бассейн открылся 25 февраля. На его строительство потратили около 700 млн рублей.