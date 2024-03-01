Также председатель горсовета и мэр посетили бульвар Архитекторов, на котором ведутся ремонтные работы.

Также председатель горсовета и мэр посетили бульвар Архитекторов, на котором ведутся ремонтные работы.

Председатель Омского городского совета Владимир Корбут и мэр Сергей Шелест побывали на бульваре Архитекторов и Ленинградском мосту. На объектах ведутся работы, которые может усложнить весенний паводок.

– Сегодня первый весенний день, и мы понимаем, что паводок в этом году может быть очень сложный. Поэтому важно накануне весеннего половодья посмотреть, каким образом выполняются строительно-монтажные работы на наших магистралях и на Ленинградском мосту, в частности для того, чтобы избежать форс-мажорных обстоятельств. На данный момент все идет по графику. Строители хорошо понимают, что паводок может принести определенные трудности, и принимают необходимые меры. В целом работы идут успешно, – отметил Корбут.

На сегодняшний день с бульвара Архитекторов, реконструкция которого ведется в рамках инфраструктурного бюджетного кредита, подрядчик уже вывез почти 600 тонн грунта и построил 700 метров ливневок. Сейчас вместе с ресурсниками рабочие обустраивают сети. В середине этого месяца на дороге начнут укладывать песчаную подушку.

Работы на Ленинградском мосту также идут по графику. Сейчас рабочие монтируют перила, электрические опоры и архитектурную подсветку. По словам Сергея Шелеста, к 31 мая подрядчик должен сдать объект. Работы на этом объекте ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»