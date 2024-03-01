Медики советуют серьезно относиться к ветрянке. У переболевших этим подвидом натуральной оспы случаются различные осложнения.

Медики советуют серьезно относиться к ветрянке. У переболевших этим подвидом натуральной оспы случаются различные осложнения.

Ветрянка, или ветряная оспа — это острое инфекционное заболевание, вызываемое специфической вирусной флорой. Долгое время считалось, что это легкая детская болезнь, которой лучше переболеть, чтобы получить пожизненный иммунитет. Однако по мнению врачей это довольно опасная практика. Ежегодно в России ветряной оспой заболевает около 750 тыс. человек, при этом смертность составляет 1 на 60 тыс. случаев.

Типичные симптомы ветряной оспы: высокая температура, зуд, сыпь, боль, общее недомогание. Наиболее распространенными осложнениями ветрянки являются: тяжелая кожная инфекция, рубцы на коже, пневмония, поражения нервной системы и головного мозга. Также вирус ветряной оспы вызывает второе заболевание — опоясывающий герпес, которое возникает у 20% лиц, перенесших ветряную оспу. При первичной инфекции вирус остается в организме в нервных окончаниях в виде скрытой инфекции. Через некоторый промежуток времени, который может быть довольно долгим (иногда через десятилетия), при определенных условиях происходит реактивация вируса.

Не следует забывать про острые осложнения ветрянки, к которым относят:

инфицирование и нагноение пораженных кожных покровов, появление абсцессов и флегмон;

ветряночную пневмонию и вторичную бактериальную пневмонию;

лимфангит и лимфаденит;

сепсис;

энцефалит;

миокардит;

нефрит;

артрит.

Самым надежным методом профилактики осложнений и формирования иммунитета является вакцинация. В омском центре «Биомедсерис» можно вакцинироваться препаратом «Варилрикс» (Varilrix). Это живая аттенуированная вакцина, ее введение вызывает выработку антител к вирусу ветряной оспы, обеспечивая специфическую защиту от этой инфекции. Определенная степень защиты может быть достигнута при иммунизации в течение до 72 часов. У здоровых людей иммунитет после вакцинации сохраняется, как минимум, на 7 лет.

Записаться на вацинацию можно по телефону 37-07-00 или на официальном сайте центра «Биомедсервис».

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