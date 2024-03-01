Для содействия началу предпринимательской деятельности безработными гражданами из областного бюджета в 2024 году выделено более 15 млн рублей.

Для содействия началу предпринимательской деятельности безработными гражданами из областного бюджета в 2024 году выделено более 15 млн рублей.

В Омской области в рамках программы содействия занятости населения безработным гражданам оказывается поддержка начала предпринимательской деятельности. Для получения финансовой помощи от государства начинающим предпринимателям необходимо представить в центр занятости (по месту жительства) бизнес-план, указать сроки его реализации и вид экономической деятельности. В случае одобрения омичи могут получить до 529,8 тыс. рублей на открытие собственного дела.

Одними их тех, кто воспользовался предоставляемой возможностью, стали проживающие в Москаленском районе Омской области супруги Абловы Татьяна и Максим. Они решили заняться сыроварением.

– Мои родители живут в деревне, и мы тоже решили переехать из Омска поближе к земле. Переломный момент в нашей жизни наступил, когда на предприятии, где работал муж, перестали выплачивать зарплату. Максим стал изучать производство сыра, спрос на рынке. А поскольку земляки оценили наши старания в сыроварении, то мы задумались о развитии производства, – поделилась мотивами смены деятельности Татьяна Аблова.

Первой сложностью в изготовлении продукта стала нехватка домашних мощностей. Тогда Абловы обратились в центр занятости, где им помогли оформить ИП и предоставили финансовую помощь в размере 500 тыс. рублей на открытие собственного дела. Супруги закупили оборудование и постепенно стали выпускать различные сорта сыров. Сейчас в ассортименте сыроварни восемь сортов этого продукта, среди них – пикантный белпер кнолле, итальянская качотта, кипрский халлуми с мятой. Есть и чисто авторские разработки, например сыр в оливковом масле. Поскольку спрос на продукцию есть, в конце 2023 года Абловы открыли на Левобережье Омска фирменный магазин.

По словам сыроделов Абловых, оперативно оказанная финансовая господдержка сыграла очень значимую роль в осуществлении мечты о собственном деле. Как сообщили в региональном Минтруде, в 2024 году на цели содействия началу осуществления предпринимательской деятельности безработными гражданами из областного бюджета выделено более 15 млн рублей.