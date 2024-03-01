Пожилая женщина пришла покупать мобильный телефон и отдала паспорт для оформления. Этим и воспользовалась сотрудница магазина.
Октябрьский районный суд рассмотрит исковое заявление, которое направила прокуратура в защиту интересов пожилой омички.
В сентябре 2022 года пенсионерка покупала мобильный телефон в одном из сетевых магазинов города. Чтобы заключить договор на покупку, она предоставила работнику свой паспорт. Специалист офиса продаж воспользовалась персональными данными женщины и через интернет-приложение в ее личном кабинете оформила кредит на сумму 30 тыс. рублей.
- О том, что стала должницей, пожилая омичка узнала через несколько месяцев после получения банковского извещения о просроченном платеже. По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Свою вину сотрудница магазина признала полностью.